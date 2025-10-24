En lo que va del 2025, el Hospital Perú ha brindado 219 mil 726 atenciones en 51 operativos a nivel nacional. (Foto: Essalud)
Redacción EC
Como parte del plan nacional del para lograr el desembalse de citas, el Hospital Perú culminó su campaña médica en , en la región Apurímac, donde superó la meta prevista y registró más de 5260 atenciones médicas especializadas.

En coordinación con la Red Asistencial Apurímac, la campaña se desarrolló del 17 al 23 de octubre en el Hospital I Santa Margarita de Essalud, donde cientos de asegurados accedieron a consultas en medicina interna, gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología, ginecología, obstetricia, urología, medicina física y rehabilitación, enfermería, ecografía, laboratorio, rayos X y mamografía, entre otros servicios.

“El Hospital Perú se trasladó desde Lima con toda su logística, equipos biomédicos y más de 14 profesionales de la salud, con el propósito de brindar atención médica especializada y oportuna”, destacó la gerente de Oferta Flexible de Essalud, Denisse Chávez.

En lo que va del 2025, el Hospital Perú ha brindado 219 mil 726 atenciones en 51 operativos a nivel nacional. Se trata de un hospital móvil que se despliega en distintas regiones del país para complementar la oferta de los centros asistenciales y reducir la lista de espera de pacientes asegurados.

“Verte otra vez” en Tarapoto

De otro lado, Hospital Perú retorna a Tarapoto, en la región San Martín, para continuar con el operativo “Verte otra vez”, que se desarrollará desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre en el Hospital II de esa ciudad.

En esta nueva campaña se tiene como meta realizar más de 150 cirugías oftalmológicas gratuitas de cataratas para beneficiar a asegurados con problemas de visión.

La iniciativa “Verte otra vez” ha permitido realizar 1293 cirugías oftalmológicas de cataratas en 18 operativos a nivel nacional, con el fin de contribuir al desembalse quirúrgico de nuestros asegurados en las diversas redes asistenciales.

