Como parte del plan nacional del Seguro Social de Salud (Essalud) para lograr el desembalse de citas, el Hospital Perú culminó su campaña médica en Andahuaylas, en la región Apurímac, donde superó la meta prevista y registró más de 5260 atenciones médicas especializadas.

En coordinación con la Red Asistencial Apurímac, la campaña se desarrolló del 17 al 23 de octubre en el Hospital I Santa Margarita de Essalud, donde cientos de asegurados accedieron a consultas en medicina interna, gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología, ginecología, obstetricia, urología, medicina física y rehabilitación, enfermería, ecografía, laboratorio, rayos X y mamografía, entre otros servicios.

“El Hospital Perú se trasladó desde Lima con toda su logística, equipos biomédicos y más de 14 profesionales de la salud, con el propósito de brindar atención médica especializada y oportuna”, destacó la gerente de Oferta Flexible de Essalud, Denisse Chávez.

En lo que va del 2025, el Hospital Perú ha brindado 219 mil 726 atenciones en 51 operativos a nivel nacional. Se trata de un hospital móvil que se despliega en distintas regiones del país para complementar la oferta de los centros asistenciales y reducir la lista de espera de pacientes asegurados.

“Verte otra vez” en Tarapoto

De otro lado, Hospital Perú retorna a Tarapoto, en la región San Martín, para continuar con el operativo “Verte otra vez”, que se desarrollará desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre en el Hospital II de esa ciudad.

En esta nueva campaña se tiene como meta realizar más de 150 cirugías oftalmológicas gratuitas de cataratas para beneficiar a asegurados con problemas de visión.

La iniciativa “Verte otra vez” ha permitido realizar 1293 cirugías oftalmológicas de cataratas en 18 operativos a nivel nacional, con el fin de contribuir al desembalse quirúrgico de nuestros asegurados en las diversas redes asistenciales.