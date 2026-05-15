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Sismo de magnitud 3.7 se registró frente a la costa de Ica, informó el IGP. (Foto: Andina)
Sismo de magnitud 3.7 se registró frente a la costa de Ica, informó el IGP. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, viernes 15 de mayo. La magnitud fue de 3.7 y tuvo una profundidad de 75 kilómetros y 34 kilómetros al oeste de Ica.

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