Es común que las series de TV tengan a mitad de temporada un episodio de transición donde se “siembran” historias que tendrán sentido en el futuro; “Star Wars: Obi Wan Kenobi” episodio 4 no es ajeno a este tópico. El problema es que, cuando se trata de una serie corta, de seis episodios como este caso, no hay mucho hacia lo que dirigirse cuando las tramas son bastante limitadas y cuyo desarrollo es previsible.

A continuación, SPOILERS de “Obi Wan Kenobi”, Capítulo 4:

La trama

Obi Wan (Ewan McGregor) y Tala (Indira Varma) van en busca de Leia (Vivien Lyra Blair), quien es rehén del Imperio. Reva (Moses Ingram) da por muerto al jedi, pero mantiene a la niña bajo control para sacarle información del “Camino”, grupo de rebeldes que protege a los usuarios de la Fuerza.

Tras algunos obstáculos, Obi Wan y Tala consiguen su objetivo, que es rescatar a la princesa de Alderaan; quien estaba a punto de pasar por torturas en la base de Nur, luna de Mustafar. Por su parte, Reva se salva del castigo de Darth Vader cuando revela que, si bien dejó escapar a Obi Wan, puso un rastreador en Lola, el droide que acompaña siempre a la niña. Ahora es posible desarticular la red rebelde desde la raíz, cuando el Imperio llegue al planeta Jabiim.

La crítica

Solo por el resumen anterior, pareciera que no ocurrió mucho en el episodio. Eso es porque, a nivel de trama, la historia llegó a un punto de arrastre. Pero si ese es el caso, queda la duda de qué objetivo cumplió el episodio. Ante todo, este rescate a la princesa es distinto al del segundo episodio, pues pone a Obi Wan en conflicto directo con los soldados imperiales y descubre un detalle de la luna: es una “tumba” de usuarios de la Fuerza, lo cual plantea más preguntas que respuestas.

Pero lo más importante no ocurre en el rescate, sea por los movimientos de Obi Wan para pasar desapercibido o la tensión que el Imperio pone sobre Tala. El corazón del episodio, lo que Lucasfilm quiere que recordemos, es el interrogatorio a Leia. Si el conflicto que vendrá, lo que promete ser una masacre en Jabiim, tendrá más bien como protagonista al jedi. Pero eso poco importa en este episodio.

Los primeros episodios ya habían mostrado a Leia como una niña perspicaz, inquieta. Una rebelde por naturaleza, pero sin objetivos salvo hacer lo que quiere, como cualquier niña. No obstante, la presión que sufre por obra de Reva necesariamente tiene que cambiarla. La inquisidora le exige revelar información sobre el “Camino”, convencida de que la princesa puede serles útil. No es claro si la niña sabe algo, pero sí que muestra entereza al no ceder a los deseos de su captora. Aquí se establece un primer vínculo entre el personaje que Leia es en esta serie con el que se convertirá en el futuro; cuando utilice sus conexiones diplomáticas para beneficiar a la Alianza Rebelde; incluyendo la obtención de los planos de la primera Estrella de la Muerte.

"Lucasfilm no le debe explicaciones a nadie salvo a sí mismo por lanzar un episodio de escaso interés".

Darth Vader aparece en los momentos finales del episodio. / Lucasfilm

Como siempre, cada episodio de Obi Wan tiene que complacer tanto al espectador casual como al fan de toda la vida. Pero en este caso el equilibrio se ha roto. La aventura del jedi en Nur carece de emoción, pues en todo momento se sabe que Obi Wan no morirá y que tampoco Leia pasará por mayores daños; sea cual sea el peligro que se le ponga al frente. La serie tiene que conseguir ser interesante a pesar de eso, cautivar de otros modos. Ya lo hizo en el episodio previo, pero esta vez fracasó.

¿Algún punto destacable? Solo la actuación de Vivien Lyra Blair como Leia, cuya mirada dice más que cualquier diálogo de este episodio. Por lo demás, un episodio olvidable al que no salvan los valores de producción, ni el trabajo correcto del resto del elenco. Tal vez por esto la serie tuvo tantas versiones previas del guion, incluso una que no contempló la presencia de Darth Vader. ¿Por qué este episodio se siente tan poco relevante cuando, al acercarse al final, tendría que ocurrir el efecto contrario?

Lucasfilm no le debe explicaciones a nadie salvo a sí mismo por lanzar un episodio de escaso interés. Ni siquiera “El libro de Boba Fett”, la serie más irregular de “Star Wars”, llegó a estos niveles, pues cuando las cosas se pusieron lentas, cambió de protagonista y puso al Mandaloriano en pantalla; lo cual ya era una decisión cuestionable. Pero incluso eso es mejor a una historia que, cual trompo, da vueltas sin apenas moverse.

CALIFICACIÓN

★★☆☆☆