(Fotos: Difusión)
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Por Redacción EC

Lima es, por derecho propio, una de las capitales gastronómicas más importantes del planeta, un estatus alcanzado no solo gracias a la riqueza de nuestros ingredientes y la herencia de nuestras tradiciones, sino también a su capacidad para albergar y abrazar los sabores de otras latitudes. En sus calles, la oferta culinaria internacional ha dejado de ser una alternativa exótica para convertirse en un reflejo de la curiosidad del comensal local.

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