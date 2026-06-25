Lima es, por derecho propio, una de las capitales gastronómicas más importantes del planeta, un estatus alcanzado no solo gracias a la riqueza de nuestros ingredientes y la herencia de nuestras tradiciones, sino también a su capacidad para albergar y abrazar los sabores de otras latitudes. En sus calles, la oferta culinaria internacional ha dejado de ser una alternativa exótica para convertirse en un reflejo de la curiosidad del comensal local.

La diversidad de esta categoría es una prueba clara de la madurez que ha alcanzado nuestro mercado. Y en la edición 2026 de los Premios Somos lo reconocemos con una categoría que dará qué hablar.

Esta selección reúne a aquellos espacios que, gracias a la maestría de sus cocineros y la autenticidad de sus propuestas, han logrado consolidarse como verdaderos embajadores internacionales en nuestro territorio. ¡Ya puedes votar por tu favorito!

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor restaurante de cocinas del mundo de los Premios Somos 2026:

52MX (México)

Dirección: (en renovación)

Banh Mi (Sudeste asiático)

Dirección: Av. Mariscal La Mar 979, Miraflores.

Dhaasu (India)

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1167, Miraflores.

Donde Felipe (España)

Dirección: Av. Caminos del Inca 1005, Surco.

El Budare Restaurante (Venezuela)

Dirección: Av. Almte. Miguel Grau 11, Barranco/ Av. Santiago Antúnez de Mayolo 1394, Los Olivos.

Ezzem (Medio Oriente)

Dirección: Av. José Larco 1169, Miraflores.

Le Coq (Francia)

Dirección: Av. Santa Cruz 828, Miraflores.

Ozu (Panasiático)

Dirección: Av. Benavides 4862, Surco.

Viet (Vietnam)

Dirección: Av. Aviación 2590, San Borja.

Zerrano (España)

Dirección: Calle Schell 459, Miraflores.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.