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Resumen

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La misión Artemis II. (Foto: EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
La misión Artemis II. (Foto: EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Por Grupo GDA

Abordaron un avión en Liberia, Guanacaste, rumbo a Atlanta, en Estados Unidos, y no lo sabían, pero Costa Rica les tenía reservado un desvío hacia la historia.

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