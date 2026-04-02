Abordaron un avión en Liberia, Guanacaste, rumbo a Atlanta, en Estados Unidos, y no lo sabían, pero Costa Rica les tenía reservado un desvío hacia la historia.

Los pasajeros del vuelo DL1784, de Delta Air Lines, vivieron el miércoles una experiencia inolvidable: desde sus asientos observaron el lanzamiento de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo.

La coincidencia era imposible de planificar. La ruta que normalmente conecta el aeropuerto Daniel Oduber con Georgia cruzó el espacio aéreo en el momento exacto en que el cohete Space Launch System (SLS) —el más poderoso del mundo— despegó del Centro Espacial Kennedy, mientras iban a unos 10 kilómetros de altura sobre la costa de Florida.

My cousin captured Artemis takeoff from his flight. So cool



📸: @radddd44 pic.twitter.com/PpvnP2Ekd2 — Kendall Baker (@kendallbaker) April 1, 2026

Los pasajeros del lado derecho de la aeronave tuvieron la mejor vista: una línea de fuego ascendente que rasgaba el cielo, seguida de una estela blanca que se extendía hacia el horizonte conforme el cohete ganaba altura.

El momento lo capturó en video el pasajero Jack Radutzky. Su primo, Kendall Baker, lo difundió en X y el clip se viralizó en pocas horas: BBC y USA Today lo retomaron, junto con las reacciones de asombro de adultos y niños que se escuchan en el audio.

En las imágenes se distingue la cápsula Orion, a bordo de la cual viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

La misión tiene una duración aproximada de 10 días y llevará a la tripulación en un viaje de circunnavegación lunar antes de regresar a la Tierra.

La estela blanca que atraviesa el horizonte en el video corresponde a los gases de escape generados por el SLS al interactuar con la atmósfera en la alta altitud.

No es un efecto visual menor: es la firma química de un hito, el regreso del ser humano al camino a la Luna tras más de 50 años de ausencia.

“La Nación” de Costa Rica, GDA