Alphabet, la empresa matriz de Google, lanzará en 2027 los primeros satélites equipados con procesadores especializados en aprendizaje automático (machine learning) que orbitarán cerca del Sol para captar su energía. El ambicioso plan, denominado Proyecto Suncatcher, busca sentar las bases de una futura infraestructura de computación espacial alimentada directamente por energía solar.

La iniciativa, anunciada por Sundar Pichai, consejero delegado de Alphabet, surge en plena carrera global por desarrollar centros de datos más potentes para sostener el auge de la inteligencia artificial. Modelos como ChatGPT, de OpenAI, o Gemini, de Google, han disparado la demanda de capacidad de cómputo, junto con el consumo energético y el impacto ambiental que conlleva.

El propio Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, advirtió en el Foro Económico Mundial de 2024 que la IA estaba al borde de provocar una “crisis energética mundial”, asegurando que “no hay manera de llegar sin cambios drásticos”.

En ese contexto, Suncatcher pretende explorar cómo construir sistemas de computación escalables en el espacio, donde la energía solar disponible es 100.000 millones de veces superior a toda la electricidad generada por la humanidad, según explicó Pichai.

El proyecto aún enfrenta varios retos técnicos, como la gestión térmica de los procesadores o la evaluación del rendimiento de los chips en órbita. Sin embargo, Google ya ha conseguido algunos avances: sus TPU, procesadores diseñados para tareas de inteligencia artificial, resistieron con éxito pruebas en un acelerador de partículas que simuló los niveles de radiación de las órbitas bajas, informó El País.

Google trabajará con la empresa estadounidense de microsatélites Planet, que se encargará de enviar los primeros procesadores al espacio a comienzos de 2027. Si las pruebas resultan exitosas, la compañía planea desplegar una red completa de computación espacial alimentada por el Sol.