Carolina Braedt sorprendió a sus seguidores este 24 de septiembre al anunciar que ha recibido una nueva propuesta de matrimonio, la tercera en su vida, sellando así su compromiso con Javier Millership en Escocia. A través de sus redes sociales, la influencer compartió un carrete de fotografías en el que mostró tanto el imponente paisaje escocés como el anillo de diamante que le entregó su actual pareja.

El anuncio también estuvo acompañado por una instantánea donde ambos aparecen sonrientes, mientras escribieron “Forever” junto a las imágenes, transmitiendo su entusiasmo por la nueva etapa que inician. El romance con Javier Millership se conoció a mediados de 2024, aunque no existen detalles públicos sobre la fecha exacta en que comenzó la relación.

Este gesto romántico marcó el inicio del tercer compromiso formal para la creadora de contenido, quien en 2021 recibió una propuesta en Machu Picchu de su entonces pareja Bruno Vega, conocido como “Morsi”, con quien llegó a casarse ese mismo año, aunque se separaron en 2023. Posteriormente, en ese mismo año, anunció un compromiso con el francés Anders Partouche, relación que terminó en febrero de 2024.

A pocos meses de ese cierre, Braedt vuelve a escribir un nuevo capítulo en su vida sentimental. El reciente anuncio, emitido desde Escocia, divide opiniones en redes y mantiene a la influencer en el centro de la atención mediática.