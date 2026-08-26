Tim Curry, recordado como Pennywise en ‘It’, fallece a los 79 años. (Foto: AFP)
Tim Curry, recordado como Pennywise en ‘It’, fallece a los 79 años. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El actor británico Tim Curry, conocido mundialmente por interpretar al payaso Pennywise en la versión original de ‘It’ y por su participación en ‘Mi pobre angelito 2’, falleció este miércoles 26 de agosto. La causa de su muerte no ha sido revelada.

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