El actor británico Tim Curry, conocido mundialmente por interpretar al payaso Pennywise en la versión original de ‘It’ y por su participación en ‘Mi pobre angelito 2’, falleció este miércoles 26 de agosto. La causa de su muerte no ha sido revelada.

Durante los últimos años, Curry enfrentó las secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió en 2012. El episodio afectó considerablemente su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas durante más de una década.

A pesar de las consecuencias neurológicas, el actor mantuvo su actividad artística, principalmente en trabajos de doblaje de voz para series animadas y películas.

El ACV que sufrió Tim Curry en 2012

El accidente cerebrovascular ocurrió en 2012, mientras Curry se encontraba en su residencia recibiendo una sesión de masaje.

Según relató posteriormente el propio actor, no identificó de inmediato la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Fue el masajista quien advirtió que algo no estaba bien y decidió solicitar una ambulancia para trasladarlo a un centro hospitalario.

“El chico que me estaba haciendo el masaje me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Y lo hizo, y yo dije: ‘Eso es tan tonto’” , recordó Curry al referirse al episodio.

El actor sobrevivió al ACV, pero las secuelas neurológicas afectaron el control motor del lado izquierdo de su cuerpo y le impidieron volver a caminar por sus propios medios.

Desde entonces, Curry utilizó una silla de ruedas para desplazarse y continuó desarrollando trabajos relacionados con la actuación, principalmente en el ámbito del doblaje.

En septiembre de 2025, Curry reapareció públicamente en Los Ángeles con motivo de la proyección por el 50 aniversario de ‘The Rocky Horror Picture Show’, película en la que interpretó al doctor Frank-N-Furter.

Durante aquella presentación, el actor habló sobre las consecuencias que el ACV había dejado en su movilidad.

“ Todavía no puedo caminar, razón por la cual estoy en esta tonta silla, y eso es muy limitante. Así que no estaré cantando ni bailando muy pronto. Todavía tengo problemas reales con mi pierna izquierda”, declaró.

La aparición se produjo más de una década después del accidente cerebrovascular y mostró que Curry continuaba enfrentando dificultades para caminar y controlar su pierna izquierda.