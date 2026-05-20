La conductora Jazmín Pinedo y el integrante de Esto es Guerra, Jota Benz, protagonizaron un nuevo intercambio televisivo luego de varias declaraciones cruzadas relacionadas con la capitanía del equipo de los Guerreros en el reality.

Durante una reciente emisión del programa de competencia, Jota Benz expresó su incomodidad por ser mencionado como el “hermanito menor” de Gino Assereto y cuestionó a Pinedo por, según dijo, minimizar su trayectoria en la televisión local.

“Yo de verdad a ese nivel no voy a bajar, ahí no voy a ir. Y déjame decirte también a ti, te lo digo de frente, mi hermano se llama Gino Assereto y yo me llamo José Luis Benzaken y me conocen como Jota Benz. Yo en ningún momento me he expresado de ti al decir la ex de mi hermano” , señaló el participante durante el programa.

Horas después, Jazmín Pinedo respondió a los comentarios en su espacio televisivo +Espectáculos, donde calificó a Jota Benz de “pasivo-agresivo” y aclaró que ya no se identifica como la expareja de Gino Assereto.

“ El pasivo-agresivo dice acaso yo te digo que eres la ex de Gino, pero en verdad eso es un dato inexacto, porque ya no soy la ex de Gino. Gino desde que ha terminado conmigo, ha salido con un montón de chicas, a algunas las conocen otras no, yo no soy la ex de Gino, literalmente ya no soy, hay otras. Lo que sí soy es la madre de su hija, es totalmente diferente”, expresó la conductora.

Pinedo también remarcó que su vínculo con Assereto se limita actualmente a la crianza compartida de su hija y aseguró que no le incomoda ser identificada como la madre de la menor.

“A mí no me pica que me digan que soy su ex o que soy la madre de su hija, está dentro de la información” , comentó frente a cámaras.

Finalmente, la comunicadora sostuvo que utilizó el apelativo de “hermano menor” con la intención de incomodar al integrante del reality y le pidió no tomar de manera personal ese tipo de comentarios.

“Tú eres el hermano menor, ¿por qué te atacas tanto? Yo sé que no te gusta que te digan así, obviamente te lo dije por molestar, pero bueno que ya se pelee solo ”, concluyó.

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