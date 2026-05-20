Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jazmín Pinedo y Jota Benz protagonizan nuevo cruce en televisión. (Foto: Captura/América Noticias)
Jazmín Pinedo y Jota Benz protagonizan nuevo cruce en televisión. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

La conductora Jazmín Pinedo y el integrante de Esto es Guerra, Jota Benz, protagonizaron un nuevo intercambio televisivo luego de varias declaraciones cruzadas relacionadas con la capitanía del equipo de los Guerreros en el reality.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.