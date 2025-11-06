“Esto es guerra” vivió días intensos en la competencia, tanto en el reality como en el rating. En su etapa semifinal, el programa de competencia logró liderar el rating desde su primer día el pasado lunes 3 de noviembre, donde alcanzó los 21 puntos con picos de 24 en el minuto a minuto.

La semifinal de “Esto es guerra” es un paso previo a la final del reality de competencia y con los 21 puntos de rating sigue conquistando al público en su temporada número 13. En segundo lugar, se ubicó “Al fondo hay sitio” con 20.5 puntos y luego “Luz de luna 4″ con 13.8 puntos de rating.

Respecto a los programas de la competencia, “Esto es guerra”, mantiene su liderazgo. El último lunes, “Yo soy” hizo 9.2 y “Magaly TV, la firme” alcanzó 8.3 puntos de rating.

“Esto es guerra” lidera el rating con su gran semifinal. (Foto: Captura de video)

En su segunda jornada, “Esto es guerra” también lideró con 23.3 puntos de rating, mientras que la jornada final hizo 20.4 puntos, seguido de “Al fondo hay sitio” con 20.3.

Cabe resaltar que Patricio Parodi fue suspendido y no participó en la semifinal por haber salido de fiesta en Halloween y no cumplió con el descanso médico que le otorgaron por un esguince que sufrió durante las competencias del programa.

“Esto es guerra” lidera el rating con su gran semifinal. (Foto: Captura de video)

Al final de la jornada, la semifinal de “Esto es guerra” se la llevó el equipo de los ‘guerreros’, quienes superaron a los ‘combatientes’ en competencias individuales de circuitos largos.