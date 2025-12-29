Falleció Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTV

“Tú haces el circo y yo vendo la canchita”. Mariana Ramírez del Villar recuerda que esa era una de las frases preferidas de Diego Quijano Landaeta, gerente general de la productora ProTV, su socio y compañero de vida, con el que tuvo seis hijos. El hombre de negocios falleció el sábado último a los 68 años. La frase hace referencia al método de trabajo que tuvieron por más de 20 años, desde que fundaron la empresa con la que produjeron programas que terminaron transmitiéndose por América.

“En América Multimedia estamos muy conmovidos con la temprana partida de Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTV”, indicó el canal en un comunicado por sus redes sociales. “Diego fue un socio, un amigo y un compañero por más de 20 años para América y su sorpresivo fallecimiento nos llena de dolor. Queremos extenderle nuestras condolencias a toda la familia de ProTV, a sus hijos y familia cercana y sobre todo a su inseparable compañera Mariana Ramírez del Villar. Nuestras oraciones son para ustedes en este difícil momento”, añadió.

“[Nuestro] primer acercamiento fue siendo yo gerente de producción de ATV, y luego ya empezamos a trabajar juntos en Panamericana Televisión, siendo él gerente comercial”, contó Del Villar en entrevista con El Comercio. En la “esquina de la televisión” hicieron “R con erre” (2000), conducido por Raúl Romero. Los múltiples problemas del canal hicieron que ambos salieran y formaran su propia empresa, con la que desarrollaron “Habacilar” en América, también con Romero al frente.

En años posteriores, Landaeta trabajó con ProTV programas de variedades como “Lima limón” y “Mande quien Mande”, así como la telenovela juvenil “Ven, baila quinceañera”. Junto a Del Villar fue responsable de la existencia del reality de competencias “Esto es guerra”, que cumplirá 14 años en 2026 y que se mantiene como uno de los programas más sintonizados de la televisión peruana, en múltiples rangos de edades.

Con una credibilidad intachable en el medio, conocedor de audiencias y tendencias de mercado, Landaeta será recordado como un hombre que nunca prometió lo que no pudo cumplir. Como resultado está su trabajo.

“Se pierde a un hombre honesto, un hombre correcto, un hombre con conocimientos profundos del público peruano, de los gustos del público peruano, se pierde a una gran persona”, añadió Del Villar. “Durante todos estos años, Diego fue encargado de formar a un equipo detrás que tiene su escuela y tiene su conocimiento y que están formados bajo su tutela. Entonces, eso a mí me reconforta muchísimo porque las personas dejan de existir en el momento que uno deja de nombrarlas. Y yo creo que ese no va a ser el caso de Diego”.