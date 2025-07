Hay espacios donde la televisión deja de ser una imagen en pantalla para convertirse en algo cercano, real, palpable. Donde las luces, las cámaras y los guiones no se observan desde lejos, sino que se viven desde dentro. Así es Experiencia América Estudios: un recorrido que despierta vocaciones y revela el alma de la televisión peruana. Así lo sintieron los estudiantes de la Universidad de Lima en su visita al corazón creativo de América Televisión.

El encuentro —que se realiza cuatro veces por semana y ya suma visitas de colegios, universidades, academias y grupos organizados— permite a los asistentes sumergirse durante una hora en los espacios donde se gesta la televisión peruana: desde los foros de grabación hasta el área de utilería, carpintería, vestuario, camerinos y switchers. Esta vez, el recorrido incluyó además una dosis inesperada de emoción cuando los estudiantes se cruzaron con algunos actores de “Al fondo hay sitio”, como Yvonne Frayssinet y Erick Elera.

“Fue un momento inolvidable para ellos. Se tomaron fotos, se emocionaron, vieron todo el proceso de creación y de producción, lo pudieron palpar y darse cuenta de que América es una fábrica de sueños”, destaca Maki Miró Quesada, presidenta del directorio de América TV.

La experiencia está creciendo de manera orgánica, más allá de todas las expectativas. “Lo lanzamos sin publicidad ni promoción. Los propios visitantes lo recomiendan, ya tenemos grupos agendados para los próximos meses, incluso una universidad de Colombia nos visitará el 26 de septiembre”, comenta. También se ha sumado un nuevo elemento: el merchandising oficial, que incluye polos con frases como “director” o “productor”, tomatodos, camperas, bolsos y más, todo bajo el sello de Experiencia América Multimedia.

Hoy ya hay 14 guías operando un recorrido perfectamente mapeado, diseñado para evitar aglomeraciones y permitir una experiencia personalizada. “Los dividimos en grupos pequeños. Queremos que cada visitante sienta que está entrando realmente a un mundo distinto, y que se lleve una visión real del proceso de creación audiovisual”, explica.

Estudiantes de la Universidad de Lima Vivieron la Experiencia América Estudios. (Foto: América TV)

Memoria televisiva

En paralelo, se alistan los últimos detalles del AmeMuseo, el primer museo de televisión del Perú, cuya inauguración está prevista para agosto. El espacio reunirá objetos icónicos, como cámaras, vestuarios (los del Tío Johnny y la Chola Chabuca, entre otros), una línea de tiempo interactiva y una sala inmersiva para interactuar con personajes de la historia televisiva.

Una charla para recordar

Pero más allá de la estructura y la planificación, lo que queda grabado es lo intangible. En esta ocasión, la charla final (América Talks) estuvo a cargo de la misma Maki Miró Quesada, quien compartió su visión y experiencia con una vocación clara: tender puentes entre la industria televisiva y las nuevas generaciones que sueñan con formar parte de ella.

“Arranqué con tres palabras: curiosidad, observación y retención. Todo parte de ahí. No basta con saber qué quieren ser, también deben descubrir con claridad qué quieren hacer”, señala. “Al final de la charla, todos me hicieron la misma pregunta: ‘¿Cómo puedo trabajar en América TV?’ Ese entusiasmo me conmueve, porque sienten que es posible. Y justamente eso es lo que queremos despertar en ellos”, afirma con convicción.

Experiencia América Estudios es un recorrido que busca despertar vocaciones y tender puentes reales entre la industria y las nuevas generaciones. (Foto: América TV)

Al terminar la visita, los estudiantes responden una encuesta en la que, hasta ahora, la satisfacción alcanza el 100%. Pero lo más elocuente no está en los datos, sino en los rostros. “Los veo salir con los ojos llenos de estrellas”, dice Maki. Y en esos ojos —como al inicio de toda gran historia— está el germen de un sueño nuevo por contar.