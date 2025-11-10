Alianza Lima consiguió un importante triunfo a mitad de la semana pasada en Andahuaylas ante Los Chankas y aseguró su presencia en los playoffs para conocer en qué fase de la próxima Copa Libertadores se ubicará.

Sin embargo un hecho en particular llamó la atención, pues las cámaras de televisión captaron a los experimentados futbolistas blanquiazules Carlos Zambrano y Hernán Barcos en una situación bastante particular.

El primero de ellos recibió la cinta de capitán de manos de Paolo Guerrero quien, tras anotar un doblete, fue sustituido precisamente por el ‘Pirata’.

Sucedió en una pelota parada a favor de los locales e inmediatamente Barcos ingresó a defender el balón, pero no sin antes pedirle el mencionado distintivo al ‘Kaiser’.

Si bien el defensor de 36 años no se negó, se pudo percibir cierta incomodidad o incluso sorpresa, pues ya la tenía puesta.

Esto aumenta los rumores de un vestuario blanquiazul partido e incluso genera el debate de quiénes deben ser los capitanes en el campo de juego.

Alianza Lima ahora se prepara para medirse ante Sporting Cristal en duelos de ida y vuelta. El ganador de esta serie jugará ante Cusco FC para ser Perú 2 en Libertadores, mientras que el perdedor será Perú 4.

