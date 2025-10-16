César Inga se ganó la titularidad en Universitario de Deportes en la primera parte del año y ha sido, hasta el momento, de los puntos más altos del club crema, por que incluso se dio su debut con la selección peruana.

El interés de varios equipos del extranjero era inevitable y en los últimos días se especuló con la posibilidad de que el polifuncional jugador llegue a una importante liga de Europa.

“Hay chances, pero no es de hoy. El partido con la selección fue bueno, pero se viene trabajando hace dos meses este tema. Aún no hay nada definido”, comentó sobre el particular el representante del futbolista, Narciso Algamis.

“Hay conversaciones directas con tres equipos y se está trabajando para que se de en la ventana de diciembre. Si no, será en la de junio. No sé de donde sacaron lo de Napoli pero no es una locura. No salió de mi boca, ni de mi oficina, Hay gente que está en el medio y se filtró algo”, dijo en declaraciones al programa ‘Estudio Fúbtol’.

En esa línea, destacó que se encuentra trabajando sobre su próxima incorporación y en las próximas semanas podrían haber novedades.

“La verdad es que Inga irá a donde tenga que ir, donde le caiga mejor. Donde lo quiera, donde se sienta más cómodo. Yo he venido a trabajar a New York para tratar ese asunto”, finalizó Algamis.

