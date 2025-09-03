El debut oficial de Nolberto Solano, al mando de la selección de Pakistán Sub 23, fue poco feliz, tras caer goleado 8-1 ante Irak, por las clasificatorias a la Copa Asiática de la categoría.
Los dirigidos por el entrenador peruano se quedaron con 10 hombres a los 30 minutos de juego y dos minutos más tarde recibieron el primer gol.
Al descanso el marcador solo fue de 0-1 en contra, sin embargo en el complemento se vio superado ampliamente por el rival, con la figura estelar de Ali Jasim, quien anotó un hat trick.
Como se recuerda, hace poco más de dos meses, Solano fue anunciado con mucha expectativa en el cargo.
“Bajo el liderazgo del presidente Mohsen Gilani, la PFF da la bienvenida con orgullo a Nolberto Solano como entrenador de la selección sub-23 de Pakistán, con un camino a la absoluta”, se leyó en el comunicado.
“Una verdadera leyenda con experiencia en la Premier League y la Copa América. Comienza una nueva era para el fútbol pakistaní”, añadieron.
