Luis Ramos tuvo la responsabilidad de comandar el ataque de la selección peruana, en la fecha doble final de las peores Eliminatorias de nuestra historia.
LEE TAMBIÉN: Sergio Peña: “A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, a mí, que damos la cara por el país”
Con dos derrotas y sin la oportunidad de anotar algún gol, el delantero del América de Cali se refirió al difícil momento que vive la blanquirroja, penúltima en la tabla de posiciones.
“Estoy orgulloso de los que estamos en la selección porque dimos la cara en un momento complicado, asumimos lo que está pasando la selección, al igual que el ‘profe’, estoy orgulloso de este grupo, es un momento difícil”, dijo a la prensa.
MIRA: Óscar Ibáñez y su reflexión tras su paso por la selección peruana: “En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco”
En esa línea también se pornunció sobre los cuestionamientos del hincha que exige cambios y mejores resultados.
“Las críticas siempre van a estar, cuando te va bien, también hablarán bien de uno. Veo muchas comparaciones, hoy en día es otra era, ahora tiene que haber mucho más trabajo y afrontar lo que viene”, apuntó Ramos.
MIRA: Erick Noriega: “Es un momento difícil, pero tenemos que poner la cara y vamos a levantar esto” | VIDEO
Cabe mencionar que si bien su vínculo terminaba con el partido final de Eliminatorias, Ibáñez un día atrás confirmó que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió que continuara hasta los amistosos pactados en octubre y noviembre.
“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos. Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, apuntó.
