Jairo Concha tuvo la responsabilidad de ser el conductor de la selección peruana en la última fecha doble de amistosos ante los combinados nacionales de Rusia y Chile.

Pese a su gran temporada con Universitario, el mediocampista nacional no tuvo el rendimiento deseado y ha generado una serie de críticas.

Al respecto, Sergio Peña, quien no fue considerado por Manuel Barreto, conversó con la prensa y le brindó su respaldo.

“Conozco bien a Jairo, hemos compartido en la San Martín. Hoy en día genera más el morbo, la mala información, que lo que uno hace. Ha hecho un año increíble, ha salido campeón en su equipo, él ha sido uno de los conductores. El error que comete Jairo lo puede cometer cualquiera, así que nada que reprocharle a él”, dijo el futbolista de Alianza Lima.

“Tiene una gran calidad, la gente lo va a criticar a él y a muchos, a mí me ha tocado, me toca, pero él ya tiene una madurez bastante buena y protagonismo, y que esas críticas no le sirvan para derrumbarlo, sino para seguir aprendiendo y no vuelva a cometer ese error”, añadió.

Por otro lado, confesó que extraña estar en la selección, pero que estará siempre pendiente de lo que ocurra con la blanquirroja.

“La Selección siempre se extraña, es algo que todo jugador quiere, es parte del fútbol y toca apoyar. Ahora estoy mentalizado en Alianza, preparándome para los partidos que vienen”, finalizó.

Cabe mencionar que, durante el último proceso clasificatorio al Mundial 2026, Perú tuvo hasta tres entrenadores: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

