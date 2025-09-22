Juan Pablo Varillas se impuso al argentino Ignacio Monzón y se metió a la primera ronda del Challenger de Buenos Aires, donde también jugará Gonzalo Bueno.
Tras caer en el primer set por 2-6, el tenista peruano ganó los dos sets siguientes con parciales de 7-6 y 6-2, superando así la ‘qualy’ del torneo.
Cabe mencionar que el domingo, Varillas ya había vencido al también argentino Juan Manuel La Serna.
El líder de los tenistas peruanos en el ranking ATP es Ignacio Buse, quien desde hace varias semanas es la primera raqueta nacional y en la última actualización se ubica en el puesto 113, muy cerca del Top 100.
Quien lo sigue en la consideración es Gonzalo Bueno, en la casilla 211. Con 21 años, al igual que ‘Nacho’, ha mostrado una importante madurez y seguramente seguirá escalando posiciones.
En tanto, Juan Pablo Varillas, se ubica en la casilla 324. Los otros tenistas peruanos son Conner Huertas del Pino (569), Christopher Li (1144), Arklon Huertas del Pino (1151), Alberto Alvarado (1354), Pedro Iamachkline (2175).
