Redacción EC
Redacción EC

pasa por el mejor momento de su carrera y va por su segundo título profesional. Este viernes venció en peleado partido al español Daniel Mérida en el Challenger de Sevilla.

LEE TAMBIÉN: ¡Gigante! Diego Elías clasificó a las semifinales del London Squash Classic 2025

La primera raqueta nacional se impuso, tras caer en el primer set, en un duro ‘tie break’, que fue favorable para el tenista local.

Sin embargo, ‘Nacho’ mostró mucha jerarquía para quedarse con el partido con parciales de 6-7, 6-2 y 6-3.

MIRA: Jean Ferrari confirma nuevo amistoso en Concepción ante Chile para fecha FIFA de octubre

Buse ya ganó un torneo Challenger en Heilbronn, Alemania, el pasado mes de junio, tras vencer al neerlandés Guy Den Ouden por 7-5 y 7-5.

Una vez culminado el campeonato, llegará a Perú para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal, que se jugará desde el 12 de setiembre.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC