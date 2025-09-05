Ignacio Buse pasa por el mejor momento de su carrera y va por su segundo título profesional. Este viernes venció en peleado partido al español Daniel Mérida en el Challenger de Sevilla.

La primera raqueta nacional se impuso, tras caer en el primer set, en un duro ‘tie break’, que fue favorable para el tenista local.

Sin embargo, ‘Nacho’ mostró mucha jerarquía para quedarse con el partido con parciales de 6-7, 6-2 y 6-3.

Buse ya ganó un torneo Challenger en Heilbronn, Alemania, el pasado mes de junio, tras vencer al neerlandés Guy Den Ouden por 7-5 y 7-5.

Una vez culminado el campeonato, llegará a Perú para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal, que se jugará desde el 12 de setiembre.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.