Una tragedia conmocionó la tarde del domingo 5 de octubre a los visitantes del Real Plaza Centro Cívico, en el Cercado de Lima, cuando una bebé de siete meses perdió la vida tras caer desde el barandal del segundo piso del centro comercial.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió de manera repentina mientras la menor se encontraba junto a sus padres. La bebé cayó al vacío ante la mirada atónita de los presentes. Personal del establecimiento y visitantes acudieron de inmediato a auxiliarla, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar.

Pese a los esfuerzos del equipo médico del centro comercial y del personal de seguridad, la bebé fue trasladada de urgencia a la Clínica Internacional, ubicada a pocos metros, donde los doctores confirmaron su fallecimiento.

En videos difundidos a través de redes sociales, se observa la desesperación de los familiares y la conmoción de los clientes que presenciaron el hecho.

Hasta el momento, no se ha esclarecido cómo ocurrió la caída.

La Policía Nacional y la comisaría de Alfonso Ugarte asumieron la investigación del caso. Las cámaras de seguridad del centro comercial serán determinantes para establecer las circunstancias exactas del accidente.

