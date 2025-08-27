El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció sobre el triple choque de buses del Metropolitano en la vía exclusiva, para indicar que se investigan las causas del accidente y que todos los heridos fueron atendidos. El siniestro dejó al menos 45 pasajeros heridos y provocó una fuerte congestión vehicular en la zona la noche del martes 26.

“Ayer en la noche ocurrió una desgracia, pero inmediatamente la ATU activó los protocolos ante el accidente ocurrido en el Metropolitano. Hubo heridos, pero fueron trasladados inmediatamente a los nosocomios cercanos. Ha habido heridos leves y otros con un poquito más de complicaciones pero todos están estables ”, indicó el titular del MTC durante conferencia de prensa.

Ministro César Sandoval señaló que todos los heridos en accidente de buses del Metropolitano están estables. Foto: MTC

Asimismo, detalló que las autoridades competentes ya iniciaron un proceso de investigación para determinar las causas del accidente, pues se desconoce qué originó el choque. Mientras que la ATU señaló que se intensificarán las labores de fiscalización al transporte formal e informal para evitar este tipo de hechos.

“Todo esto no se debe repetir, se van a tomar las acciones que corresponde y tomar lineamientos que permitan que estos accidentes no se vuelvan a repetir”, manifestó la autoridad.

ATU brinda más detalles sobre el accidente

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que todos los heridos, que viajaban en los buses del Metropolitano, ya fueron dadas de alta.

“Desde el inicio de la emergencia, personal de la ATU ha mantenido contacto permanente con los afectados y sus familiares brindando acompañamiento necesario”, expresó la institución.

Tres buses del Metropolitano impactaron violentamente a la altura de la estación Angamos. (Foto: GEC)

Asimismo, la ATU brindó orientación y apoyo a los heridos sobre todos los temas relacionados con la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y otras pólizas de seguro con lo que se han brindado las atenciones médicas.

“Con relación a las causas del accidente, estás aún son materia de investigación y están en manos de las autoridades competentes, brindándoles todas las informaciones que se requiera para el esclarecimiento de los hechos”, indicó.