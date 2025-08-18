El pasado sábado 16 de agosto, la Policía de California reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Sheyla Gutiérrez, madre peruana desaparecida en Estados Unidos desde el 9 de agosto. Tras conocerse la noticia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó que, en coordinación con la Cancillería, se vienen realizando las gestiones para la repatriación de sus restos al Perú.

De acuerdo con Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, la familia fue notificada directamente por las autoridades estadounidenses. “La policía nos informó la noche del sábado que habían encontrado a mi hermana. Ahora exigimos que se capture al principal sospechoso de su muerte ”, declaró a medios locales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Familia de Sheyla Gutiérrez exige captura de Josimar Cabrera, principal sospechoso del feminicidio. (Foto: Redes sociales)

La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, expresó sus condolencias durante un acto público y aseguró que su sector acompaña a los familiares de la víctima desde el inicio del caso.

“En primer lugar, darles las debidas condolencias a la familia. Creo que nada que les pueda decir, al papá, la mamá, a la familia, va a mitigar el dolor que pueden sentir. (…) En este momento hay una acción articulada con la Cancillería para repatriación del cuerpo ”, manifestó la titular del MIMP.

Ministra Fanny Montellanos expresó condolencias y aseguró acompañamiento a la familia de Sheyla Gutiérrez Rosillo. (Foto: Captura/BDP)

Cabe recordar que los tres hijos de Sheyla Gutiérrez viajaron junto a su padre, Josimar Cabrera, al Perú tras cruzar la frontera hacia México con un salvoconducto. Fueron intervenidos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y posteriormente puestos bajo custodia de los abuelos maternos.

“ Nosotros hemos coordinado para que los niños pasen por diferentes exámenes, sobre todo psicológicos . Ahora los niños ya están con la familia, con los abuelos maternos”, detalló Montellanos.

Mientras tanto, las investigaciones continúan en Estados Unidos, donde Cabrera es considerado el principal sospechoso del crimen. Actualmente, se encuentra en libertad en el Perú debido a que, al momento de su intervención, no existía una denuncia en su contra.

Líneas de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.

Llama gratis a la línea 100.

Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.

Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).

Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.