Resumen

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La tecnología del radar permitirá monitorear la intensidad y desplazamiento de las lluvias en un radio de hasta 250 kilómetros. Foto: Andina
La tecnología del radar permitirá monitorear la intensidad y desplazamiento de las lluvias en un radio de hasta 250 kilómetros. Foto: Andina
Por Redacción EC

El nuevo radar meteorológico de Piura entró a su fase de marcha blanca, desde este 20 de abril. Este dispositivo tiene como objetivo optimizar la vigilancia climática y evitar desastres, ante la ocurrencia de lluvias intensas registradas en el norte del país.

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