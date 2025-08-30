Con profunda devoción, cientos de fieles acudieron desde las seis de la mañana al santuario de Santa Rosa de Lima para participar en la tradicional costumbre de depositar cartas en el pozo de los deseos. La fecha, marcada cada año por la fe, congrega a miles de personas que ven en la santa —patrona de la Policía Nacional del Perú— una guía espiritual y ejemplo de entrega.

Según reportó América Noticias, desde los primeros minutos de apertura ya se registraban largas filas de asistentes que esperaban ingresar al templo. Muchos devotos llevaron consigo cartas con peticiones personales, familiares y agradecimientos, que fueron depositadas en el histórico pozo.

El tradicional pozo de los deseos volvió a ser el centro de las peticiones de fe y agradecimiento. (Foto: GEC)

Una de las historias que más llamó la atención fue la de Erika, una docente de educación especial de Huaral, quien llegó vestida como Santa Rosa. Ella contó que representa a la santa desde hace tres años y que en esta ocasión trajo las cartas escritas por sus alumnos, a quienes llama “mis chicos especiales”. “Siempre estoy feliz de poder representar esta fe” , señaló a América Noticias.

Cartas con pedidos familiares, personales y de agradecimiento fueron colocadas en el tradicional pozo de los deseos. (Foto: GEC)

Durante la jornada, familias enteras, adultos mayores, padres con niños pequeños e incluso personas con problemas de salud participaron de esta expresión de fe. Las misas comenzaron desde las cinco de la mañana y el santuario permanecerá abierto hasta las 10 de la noche para recibir a los devotos.

Familias enteras participaron desde la madrugada en las celebraciones religiosas en el santuario de Santa Rosa de Lima. (Foto: GEC)

¿Quién fue Santa Rosa de Lima?

La santa limeña se llamaba Isabel Flores de Oliva y nació el 20 de abril de 1586 en la capital del virreinato del Perú. Su vida estuvo consagrada a la oración y a ayudar a los pobres y enfermos. Si bien ingresó a la Orden Tercera de Santo Domingo, para la época no existía un monasterio femenino de dicha orden en Lima, por lo que la joven Isabel empleó el huerto de su casa como un lugar de retiro y contemplación.