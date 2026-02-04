HWR: Daniel Ortega profundizó su autoritarismo en Nicaragua con reformas que concentran el poder

Escuchar
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la copresidenta Rosario Murillo asistiendo al desfile conmemorativo del 46.º aniversario de la Policía Nacional. (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP).

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la copresidenta Rosario Murillo asistiendo al desfile conmemorativo del 46.º aniversario de la Policía Nacional. (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP).

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la copresidenta Rosario Murillo asistiendo al desfile conmemorativo del 46.º aniversario de la Policía Nacional. (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP).
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la copresidenta Rosario Murillo asistiendo al desfile conmemorativo del 46.º aniversario de la Policía Nacional. (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP).
Por Agencia EFE

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua profundizó su autoritarismo con reformas constitucionales que concentran poder y medidas represivas contra la disidencia, señala el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este miércoles.

