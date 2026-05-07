Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bote con personal médico que se dirigió al MV Hondius, donde se registraron casos de muerte y contagio de Hantavirus. (Foto: AFP)
Bote con personal médico que se dirigió al MV Hondius, donde se registraron casos de muerte y contagio de Hantavirus. (Foto: AFP)
/ -
Por Agencia AFP

Ruhi Cenet se sorprendió cuando la vida a bordo del crucero MV Hondius siguió como de costumbre, después de que el capitán anunciara la muerte del primer pasajero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.