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El gobierno de Javier Milei ordenó la expulsión del encargado de negocios de Irán en Argentina. (Foto referencial: EFE)
El gobierno de Javier Milei ordenó la expulsión del encargado de negocios de Irán en Argentina. (Foto referencial: EFE)
/ Matías Martin Campaya
Por Agencia EFE

La Cancillería argentina declaró este jueves ‘persona non grata’ al encargado de negocios de Irán en el país y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional, en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos Estados.

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