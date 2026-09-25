El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, anunció el viernes que su país presentó a Estados Unidos un plan para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación marítima en un plazo de siete días.

Araqchi tuvo una reunión el martes con el enviado estadounidense Steve Witkoff, y anteriormente había expuesto las condiciones para poner fin a la guerra y reabrir esa estratégica ruta para el transporte de hidrocarburos.

“Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Catar, un plan concreto a siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente, y el tránsito marítimo usual restablecido en siete días”, declaró Araqchi el viernes en la sede de la ONU en Nueva York.

“La decisión ahora corresponde a Estados Unidos. Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación. Irán no renunciará a sus derechos soberanos por presiones”, enfatizó.

Informes de prensa previos señalan que el nuevo plan contempla un cese de todas las hostilidades en Oriente Medio durante siete días, incluida Líbano.

Según esos reportes, también se prevé la liberación de activos iraníes congelados, valorados en al menos 12.000 millones de dólares, así como el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

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Al séptimo día de la tregua, Irán reabriría Ormuz.

En una entrevista exclusiva con la AFP el martes, el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Hossein Mohebi, también mencionó el fin de las hostilidades en Yemen entre las condiciones iraníes.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaron en junio un protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y, posteriormente, abrir negociaciones sobre el delicado capítulo del programa nuclear iraní.

Pero el texto fue objeto de diferentes interpretaciones por ambas partes, por lo que se reanudaron las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

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Irán exige a los buques que deseen atravesarlo que obtengan de su parte una autorización, alegando razones de seguridad y soberanía.

Los buques que no acatan esta exigencia son atacados regularmente, mientras que Estados Unidos bombardea esporádicamente las costas iraníes.

Pezeshkian dijo el viernes en X que su país quiere volver al memorando de entendimiento alcanzado en junio, días después de decir durante la Asamblea General de la ONU que su país no se doblegaría ante Washington.

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