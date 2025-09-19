La presidenta de la república, Dina Boluarte, insistió en que en su gobierno “no se roba ni se miente” y dijo que las cifras de crecimiento económico del país en los últimos años respaldan su gestión.

Durante la ceremonia de firma del contrato para la construcción del Hospital Docente de Trujillo, la mandataria reiteró que su gobierno “está haciendo más obras” que otras gestiones de hace 15 años.

“Este gobierno que va a durar tres años y medio está haciendo obras mucho más de periodos que han durado cinco años y mucho más de quince años atrás. No lo dice la presidenta Boluarte, allí están los números, puedes ustedes revisarlo con total tranquilidad y confianza. En este gobierno no robamos, pero tampoco mentimos”, expresó.

Boluarte Zegarra también agradeció a los congresistas que votaron a favor de que viaje a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para que asista al 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, la jefa de Estado cuestionó a los parlamentarios que no respaldaron su salida del territorio nacional e hizo un llamado a la “reflexión” y a votar sin “mezquindad política”.

“Quiero agradecer este momento para agradecer a aquellos congresistas que con su voto dieron permiso a la presidente de la república para viajar a Nueva York a esta Asamblea General de las Naciones Unidas, congresistas que miran al país como un país que se quiere posicionar en el mundo”, subrayó.

“A aquellos que votaron en contra los llamo a la reflexión. Voten sin mezquindad política porque el único interés que lleva la presidenta para afuera es colocar a nuestro país en la vitrina del mundo para que siga creciendo económicamente, socialmente, para cortar las brechas de la pobreza y para que el trabajo formal crezca”, agregó.

Finalmente, Dina Boluarte remarcó que un líder político debe dejar de lado “mezquindades ideológicas desfasadas históricamente” y tener una mirada distinta hacia el Perú.

“Esa es la forma cómo un líder político debe mirar al Perú y no con mezquindades ideológicas desfasadas históricamente. Gracias congresistas a los que votaron con el voto aprobatorio, para que la presidenta y su comitiva puedan llegar a las Naciones Unidas”, sentenció.

Cabe indicar que en la ceremonia oficial estuvo presente el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y el ministro de Salud, César Vásquez.