El café peruano es una bebida muy particular como compleja, tan variada como delicada y tan intensa como la tierra que alimenta cada grano. En el Perú, hay un día en especial para celebrar su origen, su calidad y sabor. En esta nota te contamos todo lo que tienes que saber para festejar a esta deliciosa bebida.

¿Cuándo es el día del café peruano?

Según la Resolución Ministerial N° 602-2016-MIDAGRI el Día del café peruano se celebra cada cuarto viernes de agosto con el fin de reforzar y promover los esfuerzos de este ecosistema en crecimiento fomentando su consumo interno, de producción y de exportación.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

De esta manera, este 2025, la celebración del día del café peruano se llevará a cabo el viernes 22 de agosto.

¿Cómo escoger un buen café?

A la hora de elegir un tipo de café para beber, Michael Barriga, director Escuela Peruana del Café y gestor de Clamore Café aconseja, seleccionar, pedir o comprar un café especial, “que tenga mayores atributos sensoriales como una bebida con mejor cuerpo, balance, acidez, que en cada sorbo nos transmita muchas sensaciones”.

Para los especializados en el tema con certificación “Q-Grader”, como lo es Michael, la evaluación tiene sus propios estándares y evalúan el café por puntajes de 0 al 100; y desde el 80 en adelante siendo considerado como un gran café de especialidad.

Si quieren disfrutar de un buen café fuera de casa, ahora hay muchas cafeterías de especialidad, donde tienen el café recién molido, eso permitirá que exprese su mejor aroma y mejor sabor.

En el café podemos encontrar notas a chocolate, dulces, cítricas, florales, frutales, entre otros, pues el café tiene una gama maravillosa, finalmente, es el consumidor quien elegirá entre el gran abanico de posibilidades.

El café peruano tiene su día.

¿Cuáles son las regiones productoras de café en el Perú?

Michael Barriga, director Escuela Peruana del Café y gestor de Clamore Café, señala que las zonas productoras de café en el Perú son Cusco, Puno, Cajamarca, Amazonas, Junín, Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, entre otras zonas de la selva donde gracias a su clima el cafeto ofrece bayas de gran potencial.

En el Perú se cultivan cafés como Caturra, Bourbon, Típica, Geisha, Costarrica 95, Limani, Catuai, Pacamara, entre otros. Luego de la cosecha, sigue el despulpado, fermentación, lavado, secado, pilado y tostado, que es la parte más delicada del proceso y debe llegar al punto preciso.

A su vez, hay tres formas de procesado: lavado, natural y honey. Luego, pasa a ser envasado y comercializado.

¿Qué métodos de extracción de café existen?

Para la extracción del café, hay diferentes tipos de métodos como la prensa francesa, sifón japonés, V60, Chemex, Kalita, cold brew, hasta llegar a la máquina espresso para profesionales, todos con distintos sellos de origen.

El día del café peruano es una buena excusa para conocer las propuestas de las cafeterías de especialidad.

En el Perú, hace dos años, fue creado por Rolando Ruiz Loayza el Mupeco, un diseño particular para extraer el café, probado y aprobado ya por expertos.

Michael Barriga, en tanto, recomienda utilizar en casa la prensa francesa, pues es práctico, fácil de usar y nos da una taza con buen cuerpo.

Otro de sus métodos favoritos es la moka italiana, que brinda una taza de mayor concentración parecida al espresso. A partir de cómo obtienen el café, pueden elaborar recetas como cappuccino, mocacchino, entre otros.