La décimo primera edición de Gastromaq abrió sus puertas el miércoles 8 de julio con una propuesta enfocada en reunir, en un solo espacio, a proveedores y potenciales clientes de la industria gastronómica, hotelera y turística. La Feria Internacional de maquinarias, tecnología y servicios para la industria gastronómica, hotelera y afines se desarrolla hasta el 11 de julio en la Villa Complejo Ferial Pantanos de Villa, en Chorrillos, donde empresarios, emprendedores y comerciantes encuentran alternativas para iniciar, fortalecer o ampliar sus negocios.

La feria está dirigida al sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y concentra una oferta que incluye equipamiento, decoración, limpieza, packaging, alimentos y bebidas. La propuesta busca que los asistentes puedan conocer productos, establecer contactos comerciales y encontrar proveedores para distintas etapas de sus operaciones.

Gastromaq 2026 se lleva a cabo en el distrito de Chorrillos. Se puede llegar a través de las líneas alimentadoras del Metropolitano. (Foto: César Campos/ GEC)

Una de las zonas que representan una novedad en esta edición es Gastrodrinks, espacio dedicado exclusivamente al rubro de bebidas. Su gerente, Beto Valle, forma parte de la organización del evento desde el 2023 y destaca la evolución que ha tenido la feria en los últimos años. “Hemos tenido un crecimiento exponencial, hemos crecido de tal forma que hemos tenido la posibilidad de hacer la feria en Cusco y Arequipa, fue un éxito tremendo. Estuvimos en febrero y volveremos el próximo año también”, afirma en diálogo con “El Comercio”.

Gustavo Elbers, participante de Gastrodrinks, gerente de Tyron, importadora de vinos boutique de Argentina y España. (Foto: César Campos/ GEC)

Durante sus once ediciones, Gastromaq se ha consolidado como un punto de encuentro para empresarios, chefs, panaderos, pasteleros, hoteleros y proveedores, quienes acuden para conocer nuevas tecnologías, generar alianzas y descubrir oportunidades comerciales. La feria reúne a productores, importadores y distribuidores de diferentes regiones del país, lo que permite a los visitantes comparar propuestas y establecer relaciones de negocio de manera directa.

En Gastromaq, los empresarios del rubro Horeca pueden encontrar desde equipamiento hasta packaging. (Foto: César Campos/ GEC)

Para Valle, una de las principales fortalezas del evento es su especialización. “Antes no había una feria tan sectorizada como esta. Aquí vienes y encuentras de todo. Si eres empresario gastronómico u hotelero, en una sola feria tienes todas las opciones. ¿Necesitas una máquina de café? Acá la vas a encontrar, y no solo la máquina, también el proveedor de café, al de los vasitos, y muchas novedades. Productores, importadores, distribuidores de todo el país vienen a mostrar sus productos, es una feria en donde se hacen muy buenos negocios”, sostiene.

La gran variedad de Gastrodrinks se refleja en ofrecer desde bebidas como vinos hasta kombuchas y gaseosas. (Foto: César Campos/ GEC)

La distribución de la feria responde a las distintas necesidades del sector. Gastropack reúne soluciones de envases para negocios gastronómicos, mientras que Alimentos en Perú concentra proveedores de alimentos, bebidas, golosinas y snacks. A ello se suma Gastrodrinks, salón especializado en vinos, piscos, licores y cervezas.

El programa también incluye un espacio de networking hotelero, un auditorio para eventos y talleres, además de actividades como el certamen nacional de coctelería, el Coffee Fest Perú, el campeonato de Latte Art, el festival de parrilleros y el campeonato nacional de la pizza.

Cristina Cechuk presenta desde Argentina los alfajores Afano. (Foto: César Campos/ GEC)

La exhibición también busca acercar a los visitantes a nuevas herramientas para sus negocios. “La gente viene y se les abre la cabeza. Puedes venir pensando en que necesitabas un proveedor de cerveza, pero te encuentras con opciones como esta máquina que te permite hacerla y controlarla a través de un dispositivo móvil”, comenta Valle.

De acuerdo con el representante de Gastrodrinks, el alcance de la feria trasciende Lima y convoca a visitantes nacionales e internacionales. “La feria es un mundo de oportunidades. Es una ventana al comercio nacional para el proveedor y es una oportunidad de buenos negocios para el visitante. A nosotros nos visita gente de todo el país y de otras partes del mundo. Es una feria empresarial, para hacer negocios”, concluye.