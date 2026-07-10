Beto Valle, gerente de Gastrodrinks, en las instalaciones de Gastromaq, feria del sector Horeca que celebra su décimo primera edición este 2026. (Foto: César Campos/ GEC)
Beto Valle, gerente de Gastrodrinks, en las instalaciones de Gastromaq, feria del sector Horeca que celebra su décimo primera edición este 2026. (Foto: César Campos/ GEC)

La décimo primera edición de Gastromaq abrió sus puertas el miércoles 8 de julio con una propuesta enfocada en reunir, en un solo espacio, a proveedores y potenciales clientes de la industria gastronómica, hotelera y turística. La Feria Internacional de maquinarias, tecnología y servicios para la industria gastronómica, hotelera y afines se desarrolla hasta el 11 de julio en la Villa Complejo Ferial Pantanos de Villa, en Chorrillos, donde empresarios, emprendedores y comerciantes encuentran alternativas para iniciar, fortalecer o ampliar sus negocios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.