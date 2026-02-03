En el Perú, el concepto de ahorro ha evolucionado drásticamente: ya no es solo una reserva de emergencia, sino el vehículo para proyectos de gran envergadura. Ante ello, el programa “Atrapa tus sueños” de la Cuenta Ganadora BBVA se suma a esta tendencia al ofrecer premios de hasta 10 millones de soles, una cifra que invita a proyectar una gestión de activos de alto nivel.

Recibir un capital que puede llegar a ser de gran magnitud requiere una planificación que trascienda el consumo inmediato. Afortunadamente, el ecosistema financiero actual te ofrece diversas rutas para convertir un premio en un patrimonio sostenible.

Entre las opciones de qué puedes hacer con uno de estos premios, destaca la posibilidad de generar rentas mediante depósitos a plazo, invertir en el sector inmobiliario a través de créditos hipotecarios o diversificar tu capital con la ayuda de alguna herramienta financiera. Asimismo, si eres emprendedor, un premio de esta escala funciona como el respaldo ideal para acceder a préstamos comerciales que te permitan escalar tu negocio. De esta manera, tu ahorro se convierte en el primer paso para acceder a un abanico de oportunidades de inversión.

La ruta hacia la Gran Final

El acceso a estas oportunidades comienza con una conducta de ahorro consistente. Los clientes de la Cuenta Ganadora participan en sorteos clasificatorios para poder ser parte del programa conducido por Christian Rivero. Tras cinco etapas de selección, 10 finalistas llegan a la fecha final, donde ingresan a una cabina ganadora.

En esta instancia, tendrán que atrapar un ticket que representará su premio. A diferencia de la gran final pasada, el BBVA ha duplicado el monto base: ahora todos aseguran un ingreso que parte de S/50.000 y puede alcanzar los 10 millones de soles.

¿Cómo participar?

La mecánica de ingreso al concurso está diseñada para premiar tu fidelidad al ahorrar, mediante una lógica de opciones proporcionales. Para participar automáticamente, solo necesitas abrir tu Cuenta Ganadora con un depósito desde S/1.500 o USD 500; a partir de ahí, cada sol o dólar adicional ahorrado es una opción más para ganar. De esta manera, a mayor saldo promedio, incrementas tus posibilidades de participar en el programa concurso “Atrapa tus sueños” y poder ganar uno de los pases a la próxima Gran Final, en especial aprovechando estos meses por el abono de utilidades.

La posibilidad de alcanzar un hito financiero como un premio de hasta 10 millones de soles comienza con la elección de un vehículo de ahorro que combine disponibilidad y beneficios adicionales. La Cuenta Ganadora se posiciona como esa herramienta para ti, que buscas no solo proteger tu capital, sino también acceder a una plataforma de premios que puede cambiar su estructura financiera de forma permanente.

