La Sanahoria y su nueva propuesta saludable: eventos ‘wellness’ para crear comunidad

Cinco años después de sumar un restaurante a su biomarket, La Sanahoria da un paso hacia una experiencia más integral: incorporar actividades deportivas que complementen la buena alimentación y generen comunidad. La idea es reforzar su enfoque en el bienestar y los hábitos equilibrados, manteniendo una visión clara: disfrutar de los “gustitos” de la mesa sin dejar de lado el movimiento y la diversión.

Los ‘Pilates Party’, que se realizan en el local de Las Begonias, en San Isidro, son más que una simple actividad deportiva. “Hemos incluido a un DJ y música en vivo, lo que atrae a un público que disfruta de experiencias con mucho movimiento, como las ‘raves’ o las ‘coffee parties’”, explica Pedro Pablo Talledo, gerente general de La Sanahoria, sobre la propuesta busca replicar la energía y emoción de una fiesta, pero en clave ‘wellness’.

Tras cada sesión de pilates, todo queda preparado para que los asistentes se queden a compartir, con descuentos y obsequios del variado menú de productos bajos en carbohidratos, keto y veganos de La Sanahoria. La propuesta ha encajado bien con el ritmo más pausado de los fines de semana en el local de Las Begonias. “Los fines de semana permiten mayor flexibilidad y hacen que la actividad se perciba divertida y distinta para nuestra ciudad”, enfatiza Talledo.

Tras la sesión de pilates, La Sanahoria brinda descuentos exclusivos en sus productos saludables para quienes participaron. / Difusión (Crédito Personalizado)

La tercera edición se realizará en las primeras semanas de diciembre. Aún sin fecha confirmada, volverá a estar abierta a todo el público que disfrute del deporte y del movimiento que proponen estas vibrantes sesiones de pilates con DJ y música en vivo. Para participar, será necesario reservar a través de la página web del estudio Casa Alta; las clases tendrán un costo de entre 50 y 70 soles.

“Queremos que cada local tenga su propia comunidad”, señala Pedro Pablo Talledo, al recordar que cuando la marca nació en 2014 fue pionera en el mercado saludable limeño. Hoy, en un escenario con mayor competencia y un interés creciente por el bienestar, La Sanahoria apuesta por recuperar esa conexión cercana.

El entrenamiento de las ‘Pilates Party’ permite fortalecer el núcleo del cuerpo (abdominales, espalda baja y glúteos) a través de movimientos controlados y precisos. / Difusión (Crédito Personlizado)

Con eventos como el ‘Pilates Party’, buscan que los clientes regresen no solo por un plato o un producto, sino por el vínculo que se fortalece a través de una experiencia compartida: moverse, comer bien, sentirse bien y disfrutar con personas con intereses similares a los tuyos.