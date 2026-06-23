00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El show chef se encarga del espectáculo en la experiencia Teppanyaki de Edo Sushi Bar (@edosushibarperu), donde el fuego, técnicas y sabores se viven con todos los sentidos.
El show chef se encarga del espectáculo en la experiencia Teppanyaki de Edo Sushi Bar (@edosushibarperu), donde el fuego, técnicas y sabores se viven con todos los sentidos.
/ Sebastián Tamayo
Por Diana Gonzales Obando

Desde el inicio el fuego se abre paso. El espectáculo lo hace el chef mientras domina la candela. Aquí nadie es solo espectador, somos parte del entretenimiento. Cada plato se prepara al momento y frente al comensal, con las técnicas de la cocina japonesa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.