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Desde el inicio el fuego se abre paso. El espectáculo lo hace el chef mientras domina la candela. Aquí nadie es solo espectador, somos parte del entretenimiento. Cada plato se prepara al momento y frente al comensal, con las técnicas de la cocina japonesa.
Desde el inicio el fuego se abre paso. El espectáculo lo hace el chef mientras domina la candela. Aquí nadie es solo espectador, somos parte del entretenimiento. Cada plato se prepara al momento y frente al comensal, con las técnicas de la cocina japonesa.
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En la experiencia Teppanyaki de Edo Sushi Bar se cocina en vivo sobre una plancha de acero caliente llamada ‘teppan’; ‘yaki’ significa ‘cocción, asado, fritura’. Los comensales se sientan alrededor del chef y se logra ver en primera fila los malabares con las espátulas que producen sonidos intensos y llaman la atención de todo el local, mientras se preparan los arroces y el salteado para el grupo sobre la plancha. Antes, como para calentar el paladar, sirven variedades de makis, ensaladas y consomé, además de las bebidas.
Junto a la preparación del arroz, se van poniendo las verduras como cebolla blanca, pimientos, espárragos, zapallito italiano. El chef va conversando con los comensales mientras el olor de las verduras asadas nos abre el apetito. También hay espacio para los juegos en esta experiencia, como uno de precisión que involucra un huevo, pero dejaremos el detalle en suspenso para que vayan y disfruten la sorpresa. Entretanto, no dejamos de comer.
Después llegan las brochetas, sabrosos cortes de carnes (láminas de asado de tira, filetes de pollo, bife angosto), langostinos, más verduras y más show. La comida parece interminable. Edo tiene varios paquetes de Teppanyaki para 4 o 5 personas como el Teppan Edo Especial, Teppan Edo, Teppan Matsu y Teppan Umi de distintos precios. Adicionalmente, la carta incluye variaciones de yakimeshi, yakisoba y hibachi con cortes de carne y frutos marinos.
Nuestro show chef le da forma de corazón al arroz antes de servirlo. ¿Será solo una expresión de amor del local de Magdalena al que fuimos o se repetirá en los demás? Ustedes lo podrán averiguar. Por ahora, informamos que estamos en los últimos días para vivir la experiencia Teppanyaki de Edo, exclusiva para suscriptores de El Comercio. Serán siete ganadores y un invitado quienes podrán disfrutar la jornada en Edo Jockey Plaza. Pueden inscribirse a través del QR al final de esta nota. //
La experiencia Teppanyaki está disponible, previa reserva, en los locales de Plaza San Miguel (986 163 673), Jockey Plaza (977 584 548), La Rambla en calle Carpaccio 220, San Borja (977 659 716), Magdalena en Av. Juan de Aliaga 295 (977 610 960), y en calle Berlín 601, Miraflores, por orden de llegada.
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