Conoce a los creadores de contenido nominados a los Premios Somos 2026.
Conoce a los creadores de contenido nominados a los Premios Somos 2026.
Por Redacción EC

La forma en que descubrimos dónde comer en el Perú ha experimentado una revolución absoluta en los últimos años. Atrás quedaron los días en que dependíamos exclusivamente de las guías impresas o el azar para encontrar una buena mesa; hoy, la ruta gastronómica se traza a través de las pantallas de nuestros teléfonos. Los creadores de contenido especializados en recomendaciones se han convertido en los nuevos cronistas urbanos del sabor, y en los Premios Somos seleccionamos a los más destacados del último año.

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