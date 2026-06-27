La forma en que descubrimos dónde comer en el Perú ha experimentado una revolución absoluta en los últimos años. Atrás quedaron los días en que dependíamos exclusivamente de las guías impresas o el azar para encontrar una buena mesa; hoy, la ruta gastronómica se traza a través de las pantallas de nuestros teléfonos. Los creadores de contenido especializados en recomendaciones se han convertido en los nuevos cronistas urbanos del sabor, y en los Premios Somos seleccionamos a los más destacados del último año.

Descubre si tu ‘foodie’ favorito está en la lista y vota ya.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor creador de contenido gastronómico (recomendaciones) de los Premios Somos 2026:

Ariana Bolo Arce (@arianaboloarce)

Cayetana Carrillo (@elzapallo.pe)

Diego Santos y Dani Domlop (@antojaddos)

Diego Ubierna (@orgastrotv)

Gabriel Mena (@elcholomenavb)

José Carlos Fuentes y Rocío Carrasco (@gulaentredos)

Kevin Cornejo y Lorena R. Madge (@los.buenos.points)

Luis López (@mirecetamagica)

Manu Rivera (@manuriverarios)

Valeria Freire y Alonso del Castillo (@the.foodie__club)

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.