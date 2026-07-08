Las votaciones de los Premios Somos entran en sus últimas semanas y traen una sorpresa para quienes participen en la elección de sus restaurantes, chefs y propuestas gastronómicas favoritas. Este año, además de contribuir a definir a los ganadores de la premiación organizada por “El Comercio”, los usuarios que emitan su voto podrán participar en el sorteo de un televisor de 75 pulgadas, ideal para disfrutar de eventos deportivos, series y películas con la mejor calidad de imagen. Para hacerlo, solo deberán ingresar a la plataforma oficial de los Premios Somos, registrarse y votar por sus favoritos en las categorías que deseen, ya que el sistema es libre y no exige completar toda la lista de nominados.

Los Premios Somos celebran en 2026 su cuarta edición consolidándose como un reconocimiento al dinamismo y la diversidad de la gastronomía peruana. Desde 2023, estos galardones distinguen a lo mejor del rubro culinario a partir del voto popular, convirtiendo a los comensales en los protagonistas de la elección. Las votaciones comenzaron el miércoles 27 de mayo y se extenderán durante julio para definir a los ganadores de 36 categorías renovadas, con más nominados y nuevas propuestas que reflejan la manera en que los peruanos disfrutan hoy de la buena mesa.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el regreso de la categoría de mejor huarique, que reconoce a esos pequeños establecimientos muchas veces discretos, pero muy valorados por el público gracias a su propuesta culinaria. Asimismo, se incorpora por primera vez el premio al mejor restaurante coreano, una distinción que responde al crecimiento y la popularidad que esta cocina ha alcanzado en Lima durante los últimos años. Una vez culminado el proceso de votación, los ganadores serán anunciados durante una ceremonia especial que volverá a realizarse en el Museo Pedro de Osma, en Barranco, escenario habitual de esta celebración gastronómica.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace.

Además de ayudar a elegir a los mejores representantes de la gastronomía nacional, quedarás automáticamente inscrito en el sorteo del televisor de 75 pulgadas.

A diferencia de otros reconocimientos, los Premios Somos son definidos por el voto popular, permitiendo que sean los propios comensales quienes construyan una lista de ganadores que refleje las preferencias y tendencias gastronómicas del país.