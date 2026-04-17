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La nueva interfaz de Spotify busca hacer más natural y fluida la aplicación. (Foto: Freepik)
La nueva interfaz de Spotify busca hacer más natural y fluida la aplicación. (Foto: Freepik)
Por Agencia Europa Press

Spotify ha presentado la nueva interfaz de su aplicación para tabletas, con el objetivo de ofrecer una experiencia adaptada a las pantallas más grandes de estos dispositivos, para que se sienta más natural y fluida, diferenciándose así del diseño que hay en la versión para ‘smartphones’.

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