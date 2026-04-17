Spotify ha presentado la nueva interfaz de su aplicación para tabletas, con el objetivo de ofrecer una experiencia adaptada a las pantallas más grandes de estos dispositivos, para que se sienta más natural y fluida, diferenciándose así del diseño que hay en la versión para ‘smartphones’.

El resideño está enfocado en el aprovechamiento del espacio adicional que ofrecen las pantallas de las tabletas frente a los móviles. “Presentamos una nueva experiencia de aplicación diseñada específicamente para tu tableta, con el objetivo de que escuchar, ver y descubrir contenido resulte más natural en pantallas más grandes”, ha subrayado la compañía en su blog.

Concretamente, la actualización incorpora una orientación adaptativa para alternar entre la disposición horizontal o vertical del dispositivo; una barra lateral plegable con contenido interactivo; experiencia de video mejorada, que destaca más el botón de ‘Cambiar a video’; y la navegación paralela mientras se reproducen contenidos.

Nueva interfaz de Spotify en tabletas. / SPOTIFY.

“Las tabletas ofrecen más espacio para explorar, así que la hemos diseñado para que puedas navegar y descubrir nuevos favoritos junto con lo que ya se está reproduciendo. El objetivo era sencillo: dondequiera que abras Spotify, la experiencia debe ser inconfundiblemente Spotify”, ha aifrmado la directora de Diseño y Experiencia del Cliente de Spotify, Nicole Burrow.

El rediseño de la aplicación para tabletas ya está disponible en dispositivos iOS y Android y supone “un paso más hacia una experiencia Spotify más unificada”.