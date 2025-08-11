Johana Cubillas a Juan Ichazo: “No siempre necesitas estar con Macarena y los chicos”.

La relación entre Johana Cubillas y Juan Ichazo, marcada por la crianza en común de dos menores, volvió a tensarse tras la difusión de un video publicado por Macarena Vélez en TikTok.

En las imágenes se aprecia al argentino cortándole las uñas de los pies a la modelo, gesto que la hija del exfutbolista interpretó como una atención que, según ella, no tiene con sus hijos.

En declaraciones al programa Amor y Fuego, Cubillas señaló que no guarda comentarios positivos sobre la labor de Ichazo como padre y criticó que sus encuentros con los menores ocurran casi siempre junto a su actual pareja.

“Él cree que está haciendo un buen papel como padre, si no lo está haciendo; yo lo único que quiero es que mis hijos crezcan felices, que estemos para cuando ellos nos necesiten, que cumplamos con lo que les prometemos y listo”, manifestó.

“Dedícale tiempo a tus hijos, sé empático con tus hijos, abrázalos, contenlos, te necesitan. En el caso de Juan, no siempre necesitas estar con Macarena y con los chicos. Forma tu relación con tus hijos... ven, velos solo, interactúa con ellos, que ellos se sientan en confianza contigo”, añadió la empresaria.

Ichazo respondió en el mismo espacio televisivo y acusó contradicciones en los comentarios de su expareja.

“El lunes soy mal padre… el martes bueno, el viernes de vuelta está todo bien… nada, qué vamos a hacer, ya saben cómo es”, expresó. Asimismo, defendió que, durante el tiempo que vivió con sus hijos, él se encargaba personalmente de su cuidado, como bañarlos, llevarlos y recogerlos del colegio, y prepararles la comida.

Para Ichazo, el cambio en la dinámica se debe a que ahora sus hijos ya no viven con él. “Toda mi vida los bañé, los llevé al colegio, los buscaba del colegio, les elegía la comida; lamentablemente ahora no viven conmigo, la dinámica cambió un poco. Es lo único que te puedo decir”, afirmó.