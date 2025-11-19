Juan Pablo Varillas logró este miércoles su pase a los cuartos de final del Challenger de Guayaquil, tras vencer al tenista boliviano Murkel Dellien.
El peruano de 30 años ganó con autoridad en sets corridos con parciales de 6-0 y 7-5.
En la próxima ronda, Varillas se enfrentará al libanés Hady Habib, quien por su parte venció al uruguayo Joaquín Aguilar.
Si bien la temporada está cerca de terminar, ganar el torneo el serviría a la ex raqueta número 1 del Perú, que necesita recuperar su mejor versión.Pese a ser parte del último triunfo peruano en Copa Davis, dejó de ser parte de los partidos en singles, que ahora son disputados por Ignacio Buse y Gonzalo Bueno.
