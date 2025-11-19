El peruano se impuso en sets corridos sobre el boliviano Murkel Dellien.
El peruano se impuso en sets corridos sobre el boliviano Murkel Dellien.
/ Germán Falcón
Redacción EC
Redacción EC

logró este miércoles su pase a los cuartos de final del Challenger de Guayaquil, tras vencer al tenista boliviano Murkel Dellien.

LEE TAMBIÉN: ¿Matías Di Benedetto a la selección peruana? Esto respondió el defensor de Universitario

El peruano de 30 años ganó con autoridad en sets corridos con parciales de 6-0 y 7-5.

En la próxima ronda, Varillas se enfrentará al libanés Hady Habib, quien por su parte venció al uruguayo Joaquín Aguilar.

Si bien la temporada está cerca de terminar, ganar el torneo el serviría a la ex raqueta número 1 del Perú, que necesita recuperar su mejor versión.Pese a ser parte del último triunfo peruano en Copa Davis, dejó de ser parte de los partidos en singles, que ahora son disputados por Ignacio Buse y Gonzalo Bueno.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC