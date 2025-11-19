Juan Pablo Varillas logró este miércoles su pase a los cuartos de final del Challenger de Guayaquil, tras vencer al tenista boliviano Murkel Dellien.

El peruano de 30 años ganó con autoridad en sets corridos con parciales de 6-0 y 7-5.

En la próxima ronda, Varillas se enfrentará al libanés Hady Habib, quien por su parte venció al uruguayo Joaquín Aguilar.