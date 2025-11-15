La instalación de la infraestructura metálica del puente Cunas, que une los distritos Huamancaca Chico y Pilcomayo, registra un 94% de avance y la obra será entregada en las próximas semanas. La longitud total de la vía es de 79 metros, soporta hasta 68 toneladas de peso, incluye estribos reforzados, accesos vehiculares y peatonales y defensas ribereñas que brindan seguridad y continuidad al tránsito vehicular y peatonal.

El tránsito vehicular por el puente Cunas reduce en 20 minutos el tiempo de viaje hacia Huancayo y beneficiará directamente a la provincia de Chupaca, indicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Esta obra garantiza transitabilidad, accesibilidad e integración entre estos pueblos y también a nivel regional con distritos y provincias aledañas”, expresó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

El titular del MTC participó en la supervisión de importantes obras de infraestructura que se ejecutan en la región Junín, entre ellas el Aeropuerto Francisco Carlé de Jauja.

Estas y otras intervenciones del sector son fundamentales para sostener el dinamismo económico de Junín, cuyas exportaciones crecieron 77.3 % en el primer semestre de 2025, y que entre el 2010 y 2024 aumentaron más de seis veces.

Conectividad aérea fortalecida

También se supervisaron las mejoras ejecutadas en el aeropuerto de Jauja, cuya operatividad ha sido recuperada gracias a la renovación del tercio principal de la pista de aterrizaje, la mejora de la zona de viraje y los trabajos en el terminal de pasajeros.

“Las líneas aéreas han recuperado la confianza y están volando a Jauja tres veces al día, transportando cerca de 500 pasajeros diarios y conectando Lima con una región clave para el país”, afirmó el ministro Prieto.

El MTC continúa, además, el proceso de selección para la contratación del consultor que elaborará el expediente técnico del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos del aeropuerto. La buena pro está prevista para diciembre.

En la jornada, el ministro Prieto también supervisó, junto con el Gobernador Regional de Junín, Zosimo Cardenas Muje, el puente Cantuta que construye el Gore sobre el río Mantaro. Asimismo, participó con el presidente José Jerí y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, en la colocación de la primera piedra del futuro puente Arequipa, que construirá la municipalidad de Huancayo y que unirá ese distrito con El Tambo.