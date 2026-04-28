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Taylor Swift busca registrar su voz e imagen para protegerse de la Inteligencia Artificial. (Foto: EFE/Octavio Guzmán)
Taylor Swift busca registrar su voz e imagen para protegerse de la Inteligencia Artificial. (Foto: EFE/Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE

Taylor Swift ha presentado nuevas solicitudes de registro de marca para blindar su voz e imagen y así protegerse de las amenazas que plantea la inteligencia artificial (IA), informó el despacho de abogados Gerben IP.

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