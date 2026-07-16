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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue abierto a una solución diplomática con Irán, informó el jueves la Casa Blanca, y agregó que Washington continúa sus contactos con Teherán a pesar de la reanudación de las hostilidades.

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