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Resumen

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Fotografía de archivo del canciller de Brasil, Mauro Vieira. EFE/Juan Pablo Pino
Fotografía de archivo del canciller de Brasil, Mauro Vieira. EFE/Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

El Gobierno de Brasil afirmó este jueves que el nuevo arancel del 25 % anunciado por Estados Unidos es consecuencia de no haberse curvado a las demandas “irrazonables” de la Administración de Donald Trump, que exigió tener exclusividad sobre ciertos sectores de la economía brasileña.

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