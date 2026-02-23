Escuchar
Resumen

Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, en una foto de archivo. (Foto: Federico PARRA/AFP)
Por Agencia AFP

La esposa de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue cesada del cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela, en medio de una nueva remodelación del gabinete de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

