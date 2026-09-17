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Resumen

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Fotografía de archivo del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. EFE/ Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. EFE/ Miguel Gutierrez
Por Agencia EFE

Al menos 12 cargos políticos en el Gobierno interino venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero están vinculados a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, señala un documento de la Misión Internacional e Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela.

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