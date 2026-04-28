Resumen

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Chefs Viajan, la iniciativa de Marriott International que promueve el intercambio gastro cultural entre los destinos participantes, llega al JW Marriott Lima con una segunda edición que promete cautivar a los amantes de la alta cocina. Rafael Casín, chef ejecutivo de JW Marriott Lima recibirá a Orlando Bastidas, chef ejecutivo del JW Marriott Quito, para una cena a cuatro manos que reunirá lo mejor de la cocina peruana contemporánea con una propuesta actual de la gastronomía ecuatoriana, profundamente conectada con su territorio y tradiciones.

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