Chefs Viajan, la iniciativa de Marriott International que promueve el intercambio gastro cultural entre los destinos participantes, llega al JW Marriott Lima con una segunda edición que promete cautivar a los amantes de la alta cocina. Rafael Casín, chef ejecutivo de JW Marriott Lima recibirá a Orlando Bastidas, chef ejecutivo del JW Marriott Quito, para una cena a cuatro manos que reunirá lo mejor de la cocina peruana contemporánea con una propuesta actual de la gastronomía ecuatoriana, profundamente conectada con su territorio y tradiciones.

La experiencia gastronómica estará compuesta por un menú degustación especialmente diseñado, que inicia con una pre-entrada de pan tibio de maíz morado acompañado de ají molido en piedra y maíz morado, creación del chef Orlando Bastidas, que da la bienvenida resaltando insumos emblemáticos de la región andina.

Como abre bocas, el chef Rafael Casín presenta un ceviche de rocoto ahumado con cushuros del Cusco, maíz crocante morado y humo de tomillo del JW Garden, una preparación vibrante que celebra la diversidad del Perú. La primera entrada continúa con un cóctel de papas nativas en tres texturas, jamón curado, ají panca ahumado y espumas de papa, también a cargo del chef Casín.

Desde Ecuador, el chef Orlando Bastidas aporta profundidad y técnica con su yakitori de langostino en encocado, glaseado con salsa de coco fresco y especias, acompañado de colonche de plátano verde, salprieta manabita y una esfera de aguacate tatemado, reflejando los sabores del litoral ecuatoriano.

En los fondos, el chef Bastidas presenta un encebollado de albacora y camarón estilo manabita, servido en un caldo profundo elaborado con fondo de cangrejo azul y camarón de río, intensificado con maní. Por su parte, el chef Casín propone un cochinillo cocido a baja temperatura, acompañado de puré de mashua negra del Cusco, salsa de cochinillo con salvia, pisco de uva mollar de Chincha y una delicada emulsión de setas.

Para cerrar la velada, el postre Choco Banana, creación del chef Bastidas, ofrece una composición lúdica y sofisticada: paleta congelada con núcleo herbal, infusión de hierbabuena con mango caramelizado en canela, semifrío de cheesecake de fruta de la pasión y baño de chocolate amargo, servido sobre arena de banano nitrogenado y tierra de macambo de la Amazonía.

Esta experiencia exclusiva reunirá lo mejor de ambos chefs en un menú cuidadosamente diseñado para resaltar ingredientes emblemáticos, técnicas contemporáneas y el arte de la hospitalidad que distingue a JW Marriott.