El chef Mitsuharu Tsumura acaba de alzar el premio más importante de la gastronomía internacional con Maido como mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants. Sin embargo, no es el único en su haber, actualmente cuenta con tres restaurantes que también llevan su firma y que no solo conquistan Perú, sino también Chile y Panamá. Aquí te contamos más detalles.

Tori, la pollería de ‘Micha’

‘Micha’ no ha sido ajeno al plato más consumido en el país, es así que en 2022 abrió Tori Pollería, pero antes de contar con un local, Tori era una dark kitchen que ofrecía pollo a la brasa con sus complementos de siempre: papas fritas, ensalada y salsas, pero también con una guarnición que todo peruano disfruta: el arroz chaufa.

La idea era no solo conquistar a los comensales con un suculento pollo a la brasa, sino también mostrar y explorar todas las opciones que ofrece el pollo como ingrediente. Por eso, Micha y su socio se aventuraron por un nuevo lugar en el que sus comensales no solo disfrutaran del plato, sino también de un buen servicio.

En la carta de salón de Tori ofrecen piqueos como: Chicharroncitos de pierna de pollo, Pierna, encuentro y alita de pollo súper crispí al estilo koreano, wantanes rellenos de pollo y verduritas, entre otros. Como plato principal está el pollo a la brasa que puede ser acompañado de arroz con choclo, chaufa, papas fritas, ensalada clásica o ensalada cocida.

Los pollos a la brasa de Tori cada vez tienen mayor acogida. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Pero también hay otros platos como el Salchitori que es Frankfurter, pollo a la brasa, huevo frito, papas fritas y todas las cremas, una salchipapa muy al estilo de Micha o el Lomo Saltado al wok con la famosa salsa para saltados, viene acompañado de papas fritas y arroz con choclo. Y finalmente, dos opciones de sánguches: el Sanguchazo de pollo a la brasa, la “Mayo”, palta, lechuga y papitas al hilo; y Tori Burger, una hamburguesa doble con queso cheddar, aros de cebolla, pickles y salsa La Sanguchera. Acompañada de papas fritas.

DATOS: ¿Dónde está? Dirección: Calle José Gálvez 390, Miraflores

Karai, la apuesta de ‘Micha’ en Santiago de Chile

En 2017, Micha llevó su sabor al cuarto piso del Hotel W con Karai, un restaurante nikkei con insumos chilenos, sabor peruano y técnica japonesa, que se caracteriza por su concepto de omakase, es decir, los clientes confían ciegamente en la recomendación de los cocineros.

Posicionado en el puesto 98 de los 50 Best Latam 2024 y reconocido como el mejor restaurante de hotel en Chile según los World Culinary Awards es un local en el que el cliente “se siente como en casa con su decoración zen y su impresionante selección de sushi, sashimi y nigiri, junto con platos más típicamente sudamericanos como el ceviche y el tiradito”, así lo escribe The Worlds 50 Best.

Su carta inicia con la propuesta de tragos de autor y clásicos con preparaciones con y sin alcohol como el Baransu, Bramble Nikkei, Hana, Free Spritz, Free Jagger, entre otros.

En cuanto a las entradas, están los infaltables Sashimis, Tiraditos, los Cebiches y Nigiris, y luego también está el guiso de cordero, locos acevichados, choro maltón, calamar relleno con caldo peruano, entre otros.

Con lo que respecta a los platos fuertes, se puede encontrar arroz con mariscos, pulpo anticuchero, lomo saltado, pecho de cerdo, caldo picante y más.

La propuesta se cierra con cuatro postres: Xocoflow, cremoso de chocolate peruano de 62%, brownie, sorbete de ruibarbo & frutilla, almendras, espuma de praliné, crocante de semilla de cacao; Cracker sexapears, bizcocho de almendra tostada, sorbete de pera y hierba luisa, cremoso de caramelo, avellana, gel de mandarina; B.i.g, esfera de caramelo soplado, espuma de maracuyá, membrillo, gel de limón y Creamy que es una crema volteada perfumada con canela, naranja, vainilla de madagascar, crocante de avellana nativa chilena.

DATOS ¿Dónde está? Dirección: Isidora Goyenechea 3000, Las Condes, Chile

Mai Mai, el bar con buena comida en Panamá

En diciembre de 2023, el chef panameño Mario Castrellón, fundador de Maito, y Mitsuharu Tsumura, crearon Mai Mai, el restaurante ubicado en el centro comercial Panamá Design Center, en Costa del Este.

La propuesta es un rooftop izakaya que cuenta con un itamae para los crudos y fríos y un espacio para la robata, en donde se combina el anticucho con el palito panameño.

La propuesta en el bar está compuesta por doce cocteles diseñados por Martin Hudak, y la carta de comida empieza con opciones de picoteo entre los que se encuentra un Tiradito Mai Mai, un Ceviche Pana Lima que combina la leche de tigre peruana con los patacones panameños o el Bao de panza. También hay opciones de dumplings como los Siu mai de pescado y langostinos o el Siu kao frito relleno de pollo y hongos.

En el Sushi bar se puede encontrar nigiris, sashimi y makis con sabores muy “panalimas” (panameñps y limeños). También hay platos al wok como el Lomo saltado o el Arroz panceta; y en la Robata se pone pollo, panceta y la pesca del día.

Y para terminar la comida, están los infaltables postres como las Fresas con crema, o la Matcha Panna Cotta.