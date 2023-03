Hace cuatro años, Maite Perroni empezó a trabajar en Spara, su línea de vinos. La idea nació cuando en un viaje a San Diego con su mánager hablaron del placer que compartían por el vino, por el gusto de disfrutar de las uvas y todo lo que implica este proceso. Así se animó a emprender en un nuevo rubro, desconocido, pero con mucha pasión.

Al lado de un grupo de socios, entre ellos, José Alberto Zuccardi, puso en marcha el proyecto, es más, las uvas de los vinos provienen del viñedo familiar de Zuccardi. La actriz de Tríada ha estado presente en todos los procesos, desde la cosecha en el viñedo que se encuentra en Mendoza, hasta las fórmulas de los vinos para hacer la cata y evaluar las notas, la acidez, el alcohol, lo dulce, lo seco y el aroma. Aun estando en pandemia, encontraron la forma de hacerlo.

La Bodega Santa Julia es la encargada de desarrollar el vino; el tipo de la botella, la tipografía y el nombre, también ha sido exclusivamente por Maite, quien siempre que puede, explica cada detalle. El nombre Spara es una palabra italiana que significa “Dispara” y está relacionada con la frase en inglés: “Shoot for the moon even if you miss you will land among the stars” que significa: “Dispárale a la luna y si no llegas, de todas maneras vas a caer en las estrellas”.

Una frase muy personal para la cantante de RBD, quien además lleva tatuada la primera parte desde que tiene 21 años. Ella considera que el mensaje es fuerte y que se adapta a sus vinos porque son para cualquier persona de cualquier edad y tipo de gustos.

Los dos tipos de vinos que hoy tiene a disposición la marca de Maite son: Vino rosado pálido con notas de frutos rojos como frutillas, frambuesas y grosellas, amable con el paladar y se percibe un excelente equilibrio entre acidez y estructura, además de su buen volumen con final largo y agradable y el vino tinto con aromas típicos del Malbec, con un perfil frutado y fresco que recuerdan a frutos rojos y negros como cerezas, ciruelas y moras, es de cuerpo medio, con taninos amables y acidez equilibrada. Final frutado y especiado.

Las botellas también tienen detalles importantes, por ejemplo la del rosado tiene unas estrellas muy sutiles en la etiqueta y hay una luna en la palabra. Además, tiene un holograma que, de acuerdo con la luz, se ven los colores que se reflejan. Al contrario, la botella del vino tinto es mucho más formal.

En poco tiempo, Spara se convirtió en uno de los vinos rosado más comprados en Amazon, el único lugar por el momento en el que se puede conseguir, aunque Perroni no ha descartado empezar a expandir su comercialización en otros puntos de Latinoamérica, como es el caso de Brasil.

EL DATO

El precio promedio del vino de Maite Perroni es de 400 pesos mexicanos, un aproximado de 20 dólares americanos u 80 soles peruanos.