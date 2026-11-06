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Resumen

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Entre las metas personales, la maternidad y el paso del tiempo, cada vez más mujeres consideran congelar sus óvulos. Sin embargo, la decisión no depende solo de la edad, también exige evaluar la salud reproductiva, el proyecto de vida y la realidad económica. (Foto: Istock).
Entre las metas personales, la maternidad y el paso del tiempo, cada vez más mujeres consideran congelar sus óvulos. Sin embargo, la decisión no depende solo de la edad, también exige evaluar la salud reproductiva, el proyecto de vida y la realidad económica. (Foto: Istock).
Por Milenka Duarte

Probablemente, una de las dudas más frecuentes entre las mujeres que estamos a finales de los 20 o comienzos de los 30 sea si queremos ser madres. Algunas tenemos ese deseo, pero preferimos priorizar nuestros proyectos personales o profesionales; otras, simplemente no tenemos claro si la maternidad formará parte de nuestro futuro.

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