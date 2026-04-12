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Micaela Rodríguez Larraín creó Munai desde su propia experiencia como mamá; hoy construye una propuesta ideal para acompañar a más mujeres.
Micaela Rodríguez Larraín creó Munai desde su propia experiencia como mamá; hoy construye una propuesta ideal para acompañar a más mujeres.
Por Samanta Alva Vargas

Cuando llega un bebé, todo es nuevo. Las dudas aparecen a diario: cómo alimentarlo, cómo bañarlo, qué usar para su desarrollo. Muchas veces las respuestas no vienen de libros o manuales, sino de otras mamás. Es en ese intercambio donde se va creando una forma propia de maternar.

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