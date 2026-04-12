Cuando llega un bebé, todo es nuevo. Las dudas aparecen a diario: cómo alimentarlo, cómo bañarlo, qué usar para su desarrollo. Muchas veces las respuestas no vienen de libros o manuales, sino de otras mamás. Es en ese intercambio donde se va creando una forma propia de maternar.

Desde aquel lugar nace Munai, una tienda especializada en bebes creada por Micaela Rodríguez Larraín, mamá y emprendedora. La selección parte de su propia experiencia: productos que ha probado, que sabe que funcionan y que realmente facilitan el día a día, pensados para que otras mamás no tengan que pasar por el mismo ensayo y error.

El proyecto comenzó en 2021, en plena pandemia, con portachupones personalizados que ella misma armaba a mano. Ese primer impulso fue creciendo hasta convertirse en una propuesta más amplia, en la que hoy conviven productos propios con una selección de marcas internacionales.

En Munai se encuentran desde vajillas de silicona y mandiles de Mushie hasta chupones de estética nórdica de Frigg; zapatitos para el agua y la playa de Green Sprouts, lentes de sol con protección UV de Grech & Co. y playmats de Oruga Kids, especiales para las primeras etapas de juego.

Esa selección se refleja también en sus productos más buscados. Las muselinas de algodón orgánico, los portachupones personalizados y los juguetes de silicona figuran entre los favoritos, junto a sets de alimentación y accesorios ideales para acompañar las primeras etapas con practicidad.

La propuesta también se extiende al contenido. A través de su podcast, Madres Podcast, Micaela reúne a especialistas y madres con experiencias diversas, generando un espacio de conversación que amplía la mirada sobre la maternidad. “Esto no se trata solo de hacer una venta. Se trata de construir relaciones y comunidad”, resume Micaela.